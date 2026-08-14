Более 11 млн книг сгорело из-за атак ВСУ на склады Wildberries

Более 11 млн книг были уничтожены в результате атак украинских беспилотников на склады маркетплейса Wildberries. Такую оценку представили Российский книжный союз, Ассоциация книгоиздателей России и Ассоциация книгораспространителей, пишут «Ведомости». Утрачена в основном детская, художественная и научно-популярная литература.

В частности, уничтожены тиражи новой редакции Конституции РФ, «Букваря» Надежды Жуковой и книги других авторов, рассказали изданию в пресс-службе издательской группы «Эксмо-АСТ». Кроме того, в значительном объеме пострадали пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ к следующему учебному году. Издательства группы уже запустили печать дополнительных тиражей. На складах сгорели также атласы автомобильных дорог, которые сейчас очень востребованы.

У «Росмэн» существенные потери понесла программа детского внеклассного чтении, уничтожены тиражи книг из популярных серий для подростков.

В профильных ассоциациях заявили, что Wildberries является одним из основных каналов продаж книг в России и занимает около 30% книжного рынка в денежном выражении. По их оценке, атаки на маркетплейс стали беспрецедентным ударом для книжной отрасли, восстановление потерь потребует значительных финансовых и организационных ресурсов.

В Wildberries отметили, что итоговый размер ущерба пока оценить невозможно. Специалисты продолжают проводить инвентаризацию и уточнять данные по утраченной продукции.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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