Назван самый трудный предмет для учеников начальной школы

Математику назвали самым сложным предметом для учеников начальной школы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на шкалу трудности учебных предметов СанПиН.

В рейтинге сложности для учащихся 1-4-х классов математика получила максимальную оценку – восемь баллов.

На втором месте по сложности – русский и иностранные языки, они набрали по семь баллов.

Информатика и окружающий мир получили по шесть баллов, а литературное чтение – пять баллов.

Меньше всего трудностей возникает у учеников по предмету физическая культура – один балл, также не слишком сложными считаются технология (два балла) и музыка (три балла).

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube