23% россиян задают нейросетям вопросы о здоровье

Более половины россиян доверяют публикациям практикующих врачей в соцсетях при поиске информации о здоровье. При этом пятая часть респондентов задают медицинские вопросы ИИ. Об этом свидетельствует данные опроса, который провели «Одноклассники» и «Наука Mail».

При появлении нового, но не экстренного симптома респонденты чаще всего выбирают выжидательную тактику: 43% наблюдают, пройдет ли симптом без вмешательства, почти столько же (42%) ищут информацию в поисковиках, и только 19% готовы сразу обратиться к врачу.

При выборе информации о здоровье в соцсетях главным фактором остается экспертность автора. Больше всего участники доверяют публикациям практикующих врачей (56%), затем ученых и исследователей (34%) и официальным страницам клиник и медицинских организаций (27%). Реже респонденты ориентируются на личный опыт других людей (18%), советы друзей и знакомых (13%) и отзывы пользователей (12%). Разница заметна и в реальном поведении: за последний год 17% опрошенных следовали рекомендации врача или специалиста, которую увидели в интернете или социальных сетях. Также 17% участников отметили, что за последние несколько лет стали чаще читать врачей и других специалистов в соцсетях.

При этом большинство респондентов склонны перепроверять найденные в соцсетях рекомендации. Так, 55% участников опроса проверяют информацию в других источниках, 41% ищут публикации врачей или специалистов на ту же тему, 21% обсуждают прочитанное со своим врачом, а 19% проверяют автора и его квалификацию.

Публикации о здоровье в интернете могут стать поводом изменить привычки или обратиться за профессиональной медицинской помощью. Респонденты сообщали, что начали больше заниматься физической активностью (32%), сдали анализы или прошли диагностику (31%), изменили питание (30%).

Согласно опросу, нейросети становятся еще одним источником медицинской информации. За последний год с вопросами о здоровье к ИИ обращались 23% участников исследования, 18% используют нейросети при поиске дополнительной информации, а 15% готовы обратиться к ним при появлении нового, но не экстренного симптома. За последние несколько лет 19% опрошенных стали чаще пользоваться нейросетями для получения информации о здоровье. Для сравнения, 40% стали чаще самостоятельно искать медицинскую информацию в интернете, а 26% – меньше доверять непроверенным советам.

Опрос проходил на портале «Наука Mail» с 14 по 19 августа. В нем приняли участие 5658 человек. В большинстве вопросов респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма процентов может превышать 100%.

Москва, Ангелина Сергеева