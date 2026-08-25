60 регионов РФ ограничат продажу алкоголя в День знаний

1 сентября 2026 года ограничения на продажу спиртных напитков будут действовать в 60 регионах России. Об этом сообщили в Росалкогольтабакконтроле.
Ограничение розничных продаж алкоголя находится в ведении субъектов и устанавливается региональными нормативными правовыми актами.
«На федеральном уровне установлены ограничения на продажу в ночные часы. Регионы могут это время увеличивать по своему усмотрению либо вводить запрет на продажу в отдельные дни», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что подобные меры ранее применялись в День молодежи и День защиты детей.
Москва, Зоя Осколкова
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