60 регионов РФ ограничат продажу алкоголя в День знаний

1 сентября 2026 года ограничения на продажу спиртных напитков будут действовать в 60 регионах России. Об этом сообщили в Росалкогольтабакконтроле.

Ограничение розничных продаж алкоголя находится в ведении субъектов и устанавливается региональными нормативными правовыми актами.

«На федеральном уровне установлены ограничения на продажу в ночные часы. Регионы могут это время увеличивать по своему усмотрению либо вводить запрет на продажу в отдельные дни», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что подобные меры ранее применялись в День молодежи и День защиты детей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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