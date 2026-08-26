Инструкция от омбудсмена: что делать, если нарушают право ребенка на образование

В преддверии нового учебного года важно помнить: у каждого ребенка в России есть право на доступное и безопасное образование. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, какие нарушения встречаются чаще всего и куда обращаться, если проблему не удается решить на месте.

«Конец августа для семей – это всегда время сбора детей в школу. Но есть еще одна вещь, о которой стоит помнить родителям: у ребенка есть право на образование. Оно закреплено в Конституции России. Дошкольное и общее образование должно быть доступным, а установленные законом гарантии – беспрекословно работать», – отмечает омбудсмен.

Среди самых часто встречающихся нарушений можно выделить несколько категорий: ребенка не принимают в школу или отказывают в месте в детском саду; требуют незаконный денежный взнос; не соблюдают требования безопасности; заставляют выбирать определенные предметы, курсы или внеурочные занятия; не создают необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«В таких случаях главное – не ограничиваться устным разговором, – указывает Лантратова. – Если вам отказали, попросите объяснить причину письменно. Зафиксируйте нарушение. Сохраните заявление, переписку и полученный ответ. При необходимости пригодятся фотографии, аудио- или видеозаписи. Свидетельские показания и медицинские документы. Фраза «нам так сказали» и официальный письменный отказ – разные вещи. Когда есть документы, легче понять, на каком основании принято решение и что делать дальше».

В первую очередь нужно обратиться к руководству самой образовательной организации. Во многих случаях вопрос можно решить, подав письменное обращение руководителю школы или детского сада. Если ответа нет или проблема осталась, следующий шаг – муниципальный орган управления образованием либо региональное министерство или департамент образования.

Бывают ситуации, когда требуется вмешательство надзорных и правозащитных органов. «При грубом нарушении прав ребенка или бездействии органов власти можно обратиться в прокуратуру. За соблюдением законодательства в сфере образования следит Рособрнадзор. Если восстановить право другими способами не получилось, незаконные действия или бездействие можно оспорить в суде», – подчеркнула омбудсмен.

Кроме того, за помощью в защите прав и законных интересов ребенка можно обратиться к уполномоченному по правам человека в России или к уполномоченному по правам человека в своем регионе.

«Хочется, чтобы 1 сентября для каждого ребенка было связано с новыми друзьями, интересом к учебе и ощущением безопасности. Но если право нарушено, не бойтесь задавать вопросы. Фиксируйте нарушение. Просите письменное объяснение. Сохраняйте документы. Сначала обращайтесь к руководству школы или детского сада. Если вопрос не решается – идите дальше. Институт Уполномоченного всегда рядом, чтобы помочь, поддержать и защитить ваши права», – заключила Лантратова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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