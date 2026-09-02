Омбудсмен Лантратова объяснила, как вернуть часть расходов на подготовку к школе

Во многих регионах России семьи могут получить деньги, компенсацию или другую поддержку на школьников. О том, на какие выплаты могут рассчитывать родители учеников и как вернуть потраченные средства, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«В 2026 году общей федеральной выплаты всем школьникам нет. Последняя такая разовая выплата была в 2021 году. Сейчас помощь устанавливают сами регионы, поэтому ее размер, условия и сроки сильно отличаются», – отмечает омбудсмен.

Поддержку могут получить многодетные и малоимущие семьи, одинокие родители, семьи с детьми-инвалидами, семьи участников СВО, опекуны и приемные родители. В ряде случаев это деньги, в других – электронный сертификат или готовый школьный набор.

Несмотря на то, что 1 сентября прошло, еще не поздно рассчитывать на государственную поддержку. «В некоторых регионах заявления принимают с августа по октябрь, в других – до конца календарного года. Где-то нужно подтвердить расходы чеком, например, на школьную форму. Поэтому если ребенок уже ходит в школу, а вы ничего не оформляли, это не значит, что право на поддержку потеряно», – объясняет Лантратова.

В первую очередь необходимо выяснить, какие меры действуют в вашем регионе и подходит ли ваша семья под условия. Затем проверьте срок подачи заявления. Подготовьте документы. Обычно это паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, справка из школы, документы о регистрации и бумаги, подтверждающие льготный статус семьи.

Иллюстрация пресс-службы уполномоченного по правам человека в РФ

Обратиться можно в соцзащиту или МФЦ. Во многих регионах заявления принимают и через «Госуслуги».

В том случае, если в выплате было отказано, это не всегда означает, что семья вообще не имеет права на помощь. Иногда не хватает одного документа, или не подтвержден статус семьи. Бывает, ошибка в заявлении или требуется чек. В таких случаях проблему можно исправить и обратиться повторно.

Кроме того, уполномоченный по правам человека напомнила о мошенниках, которые активно промышляют на теме «выплат к школе». «Если вам в мессенджере или социальной сети обещают некую «федеральную выплату каждому школьнику», предлагают перейти по ссылке и просят данные карты, CVV-код или код из СМС – ничего не вводите», – подчеркнула Лантратова. Информацию о мерах поддержки нужно проверять только на официальных ресурсах.

Москва, Зоя Осколкова