МВД в 2026 году лишило гражданства России более 1000 человек

МВД за семь месяцев 2026 года прекратило гражданство России свыше 1 тысячи натурализованных лиц. 72% из них лишились российского гражданства в связи с совершенными преступлениями. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«За отчетный период решения о принудительном прекращении гражданства РФ приняты в отношении более тысячи лиц: в связи со вступлением в силу приговоров суда за преступления, перечисленные в статье 24 Федерального закона «О гражданстве РФ» (72%), – написала Волк в «Максе».

Представитель МВД вместе с тем уточнила, что в отношении 11% лишенных российского гражданства лиц соответствующее решение было принято за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. За действия, создающие угрозу национальной безопасности страны, приобретенное гражданство РФ прекращено у 10%, на основании решений суда, установивших факт представления поддельных документов либо заведомо ложных сведений при приеме в гражданство, – у 7%.

В то же время, указала Волк, число отклоненных заявлений о приеме в российское гражданство в текущем году увеличилось на 10%.

«Более 65% отказов связаны с установлением факта представления иностранным гражданином поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения недостоверных сведений», – пояснила она.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 2023 года более 4,5 тысячи человек лишились приобретенного гражданства России.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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