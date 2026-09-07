Львова-Белова: украинские колл-центры переходят с мошенничества на диверсии

Украинские колл-центры вскоре могут переориентироваться с финансового мошенничества на вовлечение людей в диверсии. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Раньше такие колл-центры были направлены на мошенничество, связанное с финансами. Но и власти, и банки работают над тем, чтобы ограничить вывод денежных средств из России, поэтому колл-центры будут перестраиваться на работу по привлечению людей к диверсиям», – сказала детский омбудсмен в интервью РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время на Украине работает более 500 колл-центров, которые в день совершают более миллиона звонков.

«В этом году у нас 18 миллионов школьников сели за парты, получается, что за две с небольшим недели эти центры могут обзвонить каждого ребенка. Опасность очень высокая», – подчеркнула Львова-Белова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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