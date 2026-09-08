Почтовых служащих в России вооружат антидроновыми ружьями

Антидроновые средства включили в перечень служебного и гражданского оружия, которым обеспечиваются почтовые служащие в России. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Документ вносит изменение в постановление правительства от 26 января 2005 года № 38 «Об обеспечении служебным и гражданским оружием, патронами к нему и специальными средствами работников организаций федеральной почтовой связи».

Список дополнили пунктом «Специальные технические средства противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным беспилотным комплексам».

Ранее в России был принят закон, которые наделяет Центробанк и ПАО «Сбербанк» правом пресекать работу беспилотных аппаратов для отражения нападения, не дожидаясь реакции профильных служб.

В конце августа президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий вводить временное управление имуществом компаний, которые не принимают необходимых мер для защиты критической инфраструктуры. После чего Минпромторг отобрал 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube