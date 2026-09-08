В Минпросвещения РФ заработает телефон доверия для школьников

Министерство просвещения России 11 сентября откроет телефон доверия для школьников, по которому можно будет обратиться по любым вопросам и проблемам. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Если вы видите, что какая-то ситуация есть в конкретной школе, можно к нам будет обратиться, позвонить, и мы обязательно будем разбираться в каждой конкретной ситуации», – сказал министр на II Всероссийском съезде родительских комитетов (цитата по «Интерфаксу»).

Кравцов также сообщил, что следующий год в системе образования будет объявлен Годом здоровья школьников. Он подчеркнул, что важно уделять внимание не только процессу обучения, воспитания, но и здоровью школьников.

Москва, Наталья Петрова