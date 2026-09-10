Мошенники взламывают мессенджеры под предлогом перерасчета за услуги ЖКХ

Мошенники начали использовать тему перерасчета начислений за жилищно-коммунальные услуги для взлома аккаунтов в мессенджерах. С таким предупреждением выступили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По информации киберполиции, злоумышленники создают закрытую группу в мессенджере и выдают себя за представителей энергосбытовой компании. От ее имени аферисты сообщают о якобы проводимом перерасчете коммунальных платежей и просят оперативно подтвердить опубликованные в группе данные – обычно это список с указанием ФИО и даты рождения.

Затем мошенники сообщают о завершении проверки и просят перейти в чат-бот, который запрашивает у жертвы шестизначный код для авторизации в аккаунте мессенджера.

«Подобная атака нацелена на конкретного пользователя, а среди участников группы – боты, имитирующие действия реальных людей, чтобы создать иллюзию живого диалога», – отметили правоохранители.

Для защиты аккаунта в киберполиции рекомендуют скрыть номер телефона и никнейм, ограничить доступ к фотографиям и видео профиля, запретить пользователям упоминать вас при пересылке сообщений и отключить возможность добавления в неизвестные чаты.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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