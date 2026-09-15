Россиян предупредили о новой схеме мошенников с вакцинацией от гриппа

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме под предлогом сезонной вакцинации от гриппа. Аферисты рассылают уведомления якобы от «Госуслуг» и поликлиник с предложением записаться на прививку от актуальных штаммов гриппа без очередей либо забронировать импортную вакцину. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

При переходе по указанной в письме ссылке пользователь попадает на фишинговый сайт, имитирующий «Госуслуги». Ввод логина и пароля на таком ресурсе может дать злоумышленникам доступ к его настоящей учетной записи, передает РИА «Новости».

Общественники напомнили, что записаться на бесплатную вакцинацию по ОМС можно только через официальные государственные приложения, портал «Госуслуги» или в регистратуре поликлиники. В «Мышеловке» подчеркнули, что государственные медучреждения не берут плату за бронирование вакцин в рамках национального календаря прививок.

Москва, Наталья Петрова