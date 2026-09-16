Омбудсмен перечислила меры поддержки сельских жителей

В настоящее время в России действует несколько программ поддержки для сельских жителей. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала о том, какие меры помощи предоставляет государство, чтобы выровнять условия жизни в небольшом селе и в городе.

«Сегодня таких инструментов немало. Сельская ипотека, помощь со строительством и ремонтом жилья, программы «Земский доктор» и «Земский учитель»», – отмечает омбудсмен.

Сельская ипотека позволяет получить кредит по ставке до 3% годовых. Максимальная сумма – 6 млн рублей, срок – до 25 лет. С 2025 года программа стала адресной. Она рассчитана прежде всего на тех, чья работа нужна сельским территориям: специалистов агропромышленного комплекса, социальной сферы, муниципальных служащих, участников СВО и ряд других категорий.

«В этом есть логика. Государство помогает человеку решить жилищный вопрос, а территория получает специалиста, который здесь работает и связывает с местом свою жизнь. То есть речь не просто об ипотеке. Это кадровая политика», – подчеркнула Лантратова.

По такому же принципу работают программы «Земский доктор» и «Земский учитель». По программе «Земский доктор» предусмотрены единовременные выплаты медицинским работникам. Для врачей базовая выплата – 1 млн рублей, для фельдшеров, акушерок и медицинских сестер – 500 тысяч. На удаленных и труднодоступных территориях суммы выше, а на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, в Арктической зоне и в новых регионах могут достигать 2 млн и 1 млн рублей. Программы продлены до 2030 года. По программе «Земский учитель» предусмотрена выплата в 1 млн рублей. Для Дальнего Востока, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – 2 млн рублей. В 2026 году число мест в программе увеличили.

Есть меры и для тех, кто десятилетиями работал на земле. Неработающие пенсионеры, которые не менее 30 лет трудились в сельском хозяйстве, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25%. В 2026 году такая доплата составляет 2396,17 рублей в месяц. Здесь важно знать детали. Например, если человек уже получил право на сельскую доплату, последующий переезд в город не лишает его выплаты.

В то же время, по мнению уполномоченного, задача государственной поддержки сельских жителей гораздо шире, чем предоставить льготную ипотеку или выплатить подъемные специалисту. «Нужно добиться, чтобы расстояние до большого города не превращалось в расстояние до собственных прав. И чтобы человек, выбирающий жизнь и работу на селе, понимал: государство не просит его мириться с меньшими возможностями. Напротив – помогает эти возможности создать», – заключила Лантратова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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