Мошенники начали использовать в схемах обмана цифровой рубль

Мошенники стали использовать тему цифрового рубля в схемах обмана продавцов на онлайн-платформах, где размещаются объявления о продаже. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин в комментарии РИА «Новости».

По его словам, злоумышленник может представиться покупателем и сообщить, что уже оплатил товар цифровыми рублями. Для получения денег продавцу предлагают перейти по ссылке, отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения. Аферисты рассчитывают на то, что порядок обращения цифрового рубля знаком не всем.

Сенатор пояснил, что при переводе цифровых рублей операцию совершает и подтверждает отправитель – ему нужно указать номер телефона адресата, у которого открыт счет цифрового рубля. Деньги поступают получателю без отдельной процедуры зачисления. При оплате по QR-коду также действует обратный порядок: покупатель сканирует код, а затем проверяет сумму и данные продавца и подтверждает операцию, рассказал Шейкин.

Присланный мошенниками QR-код может вести на поддельную страницу, где у пользователя потребуют логин, пароль, данные банковской карты или код подтверждения.

«Проверять поступление средств следует самостоятельно в приложении своего банка. Если деньги не отображаются на счете цифрового рубля, передавать товар нельзя», – указал сенатор.

В России с 1 сентября начала действовать новая форма национальной валюты – цифровой рубль. Цифровые рубли эквивалентны наличным и безналичным, их обмен проводится без комиссии. Цифровой кошелек можно открыть в приложении банка, который подключен к платформе Банка России. Именно на платформе ЦБ проходят все операции с цифровыми рублями.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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