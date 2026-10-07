Отправка заявлений на госуслуги через «Почту России» и МФЦ обойдется в 5 тысяч рублей

Стоимость подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги через «Почту России» и многофункциональные центры (МФЦ) составит до 5 тысяч рублей. Об этом говорится в проекте постановления правительства.

Документ утверждает правила использования средств, которые организации федеральной почтовой связи и МФЦ будут получать за две платные услуги: прием у заявителей заявлений на получение государственных и муниципальных услуг и их доставка адресатам; доставка и вручение готовых документов – результатов этих услуг – заявителю или в выбранное им отделение почты.

Стоимость одной такой услуги, согласно документу, не должна превышать 5 тысяч рублей. Полученные средства предлагается направлять на оплату труда сотрудников почты и МФЦ, закупку необходимых товаров и услуг, а также на иные расходы организаций.

Постановление должно вступить в силу с 1 марта 2027 года.

В настоящее время через «Почту России» также можно отправить некоторые документы или заявления в госорганы. Такая отправка работает не как единая услуга, а как обычное почтовое отправление. Стоимость не фиксирована: она зависит от веса, типа отправления и расстояния, на которое отправляется письмо.

При этом подача заявление онлайн через портал «Госуслуги» и получение результатов остаются бесплатными.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube