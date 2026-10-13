В России впервые начнет действовать ГОСТ на несколько видов консервов

В России появится новый государственный стандарт, регламентирующий производство овощных пюре и паст. Соответствующее решение было закреплено приказом Росстандарта.

Правила ГОСТ 35028-2023 распространяются на продукцию из запеченных или отварных овощей (в частности, тыквы, кабачков и моркови), включая товары для детского питания. В документе описаны требования к качеству консервов, приготовленных как из свежего, так и из предварительно заготовленного сырья.

Новые требования не затрагивают производство томатной пасты, мясных консервов и специализированного детского питания – для этих категорий товаров предусмотрены отдельные стандарты.

Внедрение единого стандарта призвано систематизировать производство: до настоящего момента изготовители ориентировались на индивидуальные технические условия (ТУ) или различные разрозненные нормативы.

Отмечается, что данный стандарт обязателен для всех государств-членов ЕАЭС, однако сроки его введения в странах разные: в Армении и Белоруссии документ уже начал применяться в 2024 году, а в России он вступит в силу летом 2027-го.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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