Мошенники обещают автовладельцам удалить машину из баз Интерпола

В России участились случаи, когда аферисты предлагают удалить автомобиль из списков международного розыска по линии Интерпола. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленники обещают предоставить юридические услуги с гарантией прекращения международного розыска автомобилей по линии Интерпола. Волк напомнила, что удалить машину из базы данных может только тот компетентный правоохранительный орган иностранного государства, по инициативе которого автомобиль был объявлен в розыск.

Взаимодействие российских правоохранительных органов с Генеральным секретариатом Интерпола и странами – членами организации осуществляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД РФ и его территориальные подразделения.

«Кроме того, любой гражданин имеет право самостоятельно обратиться в Комиссию по контролю за файлами Интерпола (CCF) с запросом об удалении или исправлении сведений в информационной системе Интерпола. Обращение подается через онлайн-портал Комиссии, который является основным и единственным стандартным способом подачи таких запросов», – указала Волк.

Рассмотрение запроса об удалении или исправлении данных обычно занимает до девяти месяцев после признания его допустимым. При этом решение комиссии касается только информации в системе Интерпола.

Отмечается, что национальный розыск, уголовное дело и другие ограничения, связанные с автомобилем, это решение не прекращает. При этом документы о законном приобретении машины сами по себе не опровергают возможный факт ее хищения и не приводят к автоматическому удалению сведений из базы.

Москва, Зоя Осколкова