Инспекторы ГИБДД получат возможность лишать водителей прав с 1 марта

Сотрудники ГИБДД с 1 марта 2027 года смогут лишать водителей прав при наличии противопоказаний по здоровью.

Такое право у инспекторов появится после запуска системы автоматического обмена информацией между медучреждениями и Госавтоинспекцией, сообщает ТАСС. Сотрудники ГАИ в реальном времени будут видеть все противопоказания, с которыми запрещено управлять транспортным средством тому или иному водителю.

Кандидату в водители при поступлении этой информации откажут в выдаче водительского удостоверения. Если такие данные касаются действующего водителя, его обяжут в течение трех месяцев пройти медицинское освидетельствование и комиссионное обследование. Если заболевание подтвердится, право управления автомобилем будет аннулировано автоматически.

В настоящее время решение о прекращении действия водительских прав по медицинским показаниям принимает только суд.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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