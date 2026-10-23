В полиции предупредили о схеме мошенников с «адвокатом по назначению»

Мошенники в России стали использовать новый прием с «адвокатом по назначению». Таким образом, они пытаются уверить жертву, что та действует в рамках закона. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Сначала аферисты сообщают жертве о серьезной угрозе – под видом представителей спецслужб и правоохранительных органов они заявляют о несанкционированных операциях, уголовном преследовании или утечке данных.

Затем к беседе подключается «адвокат», который обещает помочь в критической ситуации и позиционирует себя как лицо, защищающее интересы гражданина и контролирующее законность действий «сотрудников». «В этот момент жертва думает, что в диалог вступил человек, который на ее стороне и поможет разобраться с трудной ситуацией», – говорится в сообщении.

На самом деле роль «адвоката» в схеме состоит в том, чтобы усилить видимость законности происходящего и дополнительно надавить на жертву – это снижает ее способность критически оценивать ситуацию и подталкивает к выполнению необходимых мошенникам действий.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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