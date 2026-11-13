Россиян предупредили о мошенничестве под предлогом подключения к нейросетям

Аферисты выманивают персональные данные и устанавливают вирусы на устройства жертв под предлогом подключения к нейросетям. Об этом предупредил эксперт по кибербезопасности Михаил Тимаев.

Мошенники предлагают получить доступ сразу к десяти нейросетям по одной подписке, что вызывает повышенный интерес среди пользователей. Затем злоумышленники просят передать свои личные данные, авторизоваться через сторонний сервис, сообщить код подтверждения или установить программу.

Выполняя такие инструкции без проверки, человек рискует предоставить посторонним доступ к своим аккаунтам и данным банковских карт. Код из сообщения может подтверждать вход в почту или мессенджер, а не активацию подписки, а приложение может запрашивать разрешения, которые не нужны для общения с нейросетью, рассказал эксперт «Ленте.ру».

Специалист порекомендовал до оплаты выяснить, кто предоставляет услугу, проверить условия подписки, правила обработки данных и отзывы вне площадок самого продавца. Если установить поставщика и получить понятные ответы о работе сервиса не удается, от покупки подписки лучше отказаться.

Москва, Зоя Осколкова