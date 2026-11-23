В России активизировались мошенники, которые предлагают купить игровую приставку по сниженной цене, а в итоге пропадают с деньгами жертвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Злоумышленники размещают объявления с привлекательными ценами и быстрой доставкой, рассчитывая на доверчивость и желание покупателей приобрести популярную технику по выгодной стоимости. <...> После перевода денег продавец перестает выходить на связь, а в отдельных случаях покупатели получают посылку с совершенно другим содержимым», – говорится в сообщении.

Волк посоветовала не переводить предоплату незнакомым лицам, особенно на их личные банковские счета или через Систему быстрых платежей. Также не следует переходить по ссылкам и оплачивать товар за пределами официальных торговых площадок.

Кроме того, в МВД рекомендуют внимательно изучать историю аккаунта продавца, отзывы и условия сделки. Перед подтверждением получения заказа необходимо осмотреть упаковку и проверить содержимое посылки.

В целях безопасности покупателям стоит сохранять переписку с отправителем, сведения о самом объявлении и все платежные документы на случай дальнейших разбирательств.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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