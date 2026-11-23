Россиян предупредили о мошенничестве с самозапретом на кредиты

Мошенники звонят россиянам с предложением установить, проверить или снять самозапрет на кредиты. Аферисты утверждают, что ограничение было оформлено с ошибкой. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

«Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками портала «Госуслуги» или бюро кредитных историй, а также присылают сообщения со ссылками на фишинговые сайты, чтобы получить доступ к личным кабинетам и банковским данным пользователей», – говорится в сообщении.

Злоумышленники предлагают установить самозапрет на получение кредитов, заявляя, что он якобы оформлен с ошибкой, или убеждают его срочно снять, дальше жертву просят назвать код из СМС либо перейти по ссылке, которая ведет на фишинговую страницу.

«Получив доступ к учетной записи, злоумышленники могут изменить в ней контакты, узнать банковские сведения и использовать аккаунт для следующих атак – уже от имени банка, полиции или других ведомств. Если самозапрет у человека уже установлен, одного входа в профиль недостаточно, чтобы оформить кредит, на который распространяется ограничение», – сообщили в столичной мэрии.

В этом случае мошенники пытаются убедить гражданина отменить запрет, воспользоваться кредитными продуктами из списка исключений или продолжают обман под другим предлогом.

В мэрии подчеркнули, что сотрудники «Госуслуг» и бюро кредитных историй никогда не обзванивают пользователей. Любой входящий звонок с предложением помочь подключить самозапрет – попытка кражи данных.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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