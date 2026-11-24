В России активизировались мошенники, которые предлагают купить красную икру по заниженным ценам. Об этом сообщили в Роскачестве.

Злоумышленники создали сеть из более чем 30 телеграм-каналов, замаскированных под поставщиков с Дальнего Востока и севера России, где в преддверии Нового года предлагают купить красную икру «напрямую от производителей» по ценам ниже рыночных, передает РИА «Новости». Для привлечения покупателей мошенники используют в основном домовые чаты, где представляются официальными магазинами.

Основным условием сделок является стопроцентная предоплата. После того как покупатель переводит деньги по номеру телефона или на карту, «менеджер» перестает выходить на связь или блокирует пользователя.

«Сейчас действительно пик спроса на икру – россияне традиционно закупаются ею к Новому году. В Telegram-группах, посвященных совместным закупкам продуктов, можно найти предложения о заказе икры от производителей – это нормальная практика для тех, кто хочет сэкономить. Но там, где есть актуальность и высокий спрос, всегда появляются мошенники. Они пользуются тем, что люди хотят купить деликатес дешевле и доверяют «соседям» по чату», – пояснил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Специалист рекомендует запрашивать сертификаты на продукцию, а также насторожиться, если продавец просит перевести предоплату на личную карту.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube