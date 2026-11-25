В МВД России предупредили о признаках мошенничества, на которые следует обращать внимание подросткам при переписке с незнакомцами. Насторожить должны обещания быстрого заработка, заверения в законности таких предложений и просьбы предоставить доступ к личному аккаунту. Подобные фразы могут свидетельствовать о попытке вовлечения несовершеннолтних в преступную деятельность.

«Если в переписке с незнакомцем звучит хоть одна из фраз, диалог нужно немедленно прекратить и рассказать родителям: «Никому не говори»; «Легко заработать»; «Это полностью законно, проверено»; «Нужна аренда/доступ к аккаунту», – отметили в ведомстве, передает РИА Новости.

В МВД предупредили, что, предоставляя злоумышленникам доступ к личным учетным записям, передавая номера телефонов и коды авторизации, человек рискует стать участником преступной схемы. Если незнакомцы предлагают якобы законную возможность заработать, однако настаивают на неразглашении, это типичный крючок для подростков, указали в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube