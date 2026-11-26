В МВД РФ пояснили, как телефон подслушивает своего хозяина.

Как пояснили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, эффект «подслушивания» телефоном разговоров владельца в большинстве случаев объясняется механизмами персонализированной рекламы.

«Вы обсуждаете с коллегой предстоящий отпуск, а спустя несколько часов видите рекламу авиабилетов… В большинстве подобных случаев объяснение следует искать в механизмах персонализированной рекламы. Современным алгоритмам необязательно слышать наши разговоры, чтобы прогнозировать наши интересы», – говорится в сообщении управления (цитата по РИА «Новости»).

Алгоритмы формируют портрет пользователя на основании истории поисковых запросов и посещенных сайтов, геолокации и сведений о посещаемых местах, взаимодействия с публикациями, видеороликами и рекламными объявлениями, а также истории покупок и активности в приложениях и сходства интересов и поведения с другими пользователями.

Объединяя доступные сведения, рекламные системы способны прогнозировать потенциальные потребности человека ещё до того, как он самостоятельно начнет искать соответствующий товар или услугу. Кроме того, существует и психологический аспект – иллюзия частотности. Так, после разговора на определенную тему человек начинает чаще замечать связанную с ней информацию, которую раньше мог просто игнорировать.

Технически доступ приложений к микрофону позволяет записывать окружающие звуки. Однако само по себе появление тематической рекламы не является доказательством скрытой аудиозаписи.

В полиции порекомендовали периодически проверять разрешения установленных приложений, ограничивать доступ к микрофону и геолокации, а также пересматривать настройки персонализации рекламы.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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