Мошенники начали использовать схему обмана женщин, приуроченную ко Дню матери, который в этом году отмечается 29 ноября. Об этом сообщили эксперты платформы платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Потенциальным жертвам через мессенджеры рассылают поздравительные сообщения со ссылками на электронные открытки, видеопоздравления или интерактивные подарки. Отправителями могут выступать неизвестные аккаунты, а также взломанные учетные записи родственников и знакомых, пишет «Комсомольская правда».

Для просмотра поздравления получателя просят перейти по ссылке, загрузить файл или установить приложение, якобы необходимое для просмотра анимации. Однако вместо праздничного содержимого пользователь может получить вредоносное ПО, предназначенное для кражи персональных данных, перехвата сообщений или получения доступа к банковским приложениям. Другой сценарий схемы предполагает переход на фишинговый сайт, имитирующий страницу авторизации в мессенджере.

Вредоносная программа не обязательно начинает действовать сразу после установки. «В зависимости от ее возможностей и предоставленных разрешений она может собирать сведения об устройстве, получать доступ к уведомлениям или пытаться похитить данные учетных записей. Получательница может открыть файл, не заметить никаких изменений и решить, что все в порядке, хотя приложение уже получило определенные возможности для работы с данными», – предупредил эксперт платформы «Мошеловка Галактион Кучава.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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