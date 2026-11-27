Губернатор сообщил о перебоях с поставками бензина в Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что у двух компаний на топливном рынке региона возникли сбои с поставкой бензина.

«У двух поставщиков бензина в Липецкой области возникли перебои с поставками», – написал глава региона в «Максе».

Артамонов отметил, что власти региона находятся на связи с руководством этих компаний и ищут пути разрешения ситуации.

«В ближайшие дни при необходимости рассмотрим меры, которые помогут стабилизировать отпуск бензина на АЗС», – добавил он.

Липецк, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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