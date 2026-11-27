Федеральная служба безопасности России расширила перечень сведений, способных нанести ущерб безопасности страны.

Согласно приказу ведомства, опубликованному на официальном портале правовой информации, список дополнен рядом пунктов.

В частности, в число секретных попали сведения о заключивших контракт о прохождении военной службы осужденных, лицах, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, отбывших наказание в виде лишения свободы, содержавшихся под стражей, состоявших на учете уголовно-исполнительной инспекции, исправительного центра.

Кроме того, в список включили данные о сотрудниках ФСИН, которые принимали участие в подготовке и отправке этих лиц на военную службу.

Перечень пополнили и сведения о зарплате, банковских счетах, вкладах российских военных, работниках оборонно-промышленного комплекса и их родственников.

Исключения составляют данные, находящиеся в открытом доступе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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