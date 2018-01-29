«Объединение» рейдеров атакует объекты «ТоАЗа» в Тамани в пользу Украины

Многострадальный проект «Тольяттиазота» («ТоАЗ»)по строительству глубоководного комплекса по перевалке аммиака и сыпучих удобрений на полуострове Тамань снова оказался в эпицентре судебных разбирательств. Не успела компания отбиться от краевой администрации, требовавшей признать «самостроем» ряд объектов инфраструктуры «ТоАЗа», как аналогичные претензии к ней предъявили краснодарские землевладельцы. Представители некоего ООО «Объединение» требуют признать незаконным строительство железнодорожной ветки, ведущей к новому терминалу «Тольяттиазота», и демонтировать ее. Новый иск ставит под угрозу планы самарского предприятия избавиться от украинской зависимости в вопросах экспорта своей продукции.

Терминал государственной важности

Перевалочный комплекс «Тольяттиазот» строит в Тамани с переменным успехом вот уже почти 20 лет. Работы по его возведению начались еще в 1999 году, однако в 2005 их пришлось приостановить «по независящим от предприятия причинам». Спустя 10 лет строительство стоимостью $300 млн реанимировали, и уже к 2020 году «ТоАЗ» планировал ввести в эксплуатацию две очереди своего нового терминала: для перевалки аммиака и для перевалки карбамида.

Стратегически важный проект (включен в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России до 2020 года») призван в первую очередь обезопасить экспортные поставки аммиака и расширить географию поставок российской продукции на мировые рынки через Черное море. На сегодняшний день «ТоАЗ», который производит 20% всего российского аммиака (или 10% мирового), вынужден использовать для зарубежных поставок построенный еще в советское время трубопровод «Тольятти-Одесса». Иными словами – полностью зависит от позиции и прихотей все менее дружественной Украины, которая в любой момент может (и прецеденты уже были) «перекрыть вентиль» российскому экспорту.

Несмотря на огромное экономическое, политическое и государственное значение терминала, «ТоАЗу» на протяжении последних нескольких лет приходится отбивать атаки на него в судах. Так, с 2014 года администрация Краснодарского края пытается отобрать у предприятия часть уже построенной инфраструктуры под предлогом, что она якобы была возведена без получения разрешений на строительство. «ТоАЗ», в свою очередь, утверждает, что все работы были согласованы, а постройки – законны.

Поначалу ситуация складывалась не в пользу самарского производителя – процесс в Краснодаре он проиграл. Однако в сентябре прошлого года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поддержал «Тольяттиазот», направив дело обратно на пересмотр.

«Объединение» против развития Тамани

Повторить «успех» Краснодарской администрации, которой в какой-то момент почти удалось присвоить себе ценные инфраструктурные объекты, пытается сегодня ООО «Объединение» под руководством Геннадия Юфика. Оно подало к «Тольяттиазоту» иск о сносе железнодорожного полотна, которое якобы было построено самовольно на принадлежащем «Объединению» участке. На время разбирательств суд наложил на объект обеспечительные меры, запретив Росреестру по Краснодарскому краю каким-либо образом регистрировать железнодорожную ветку. Это решение «ТоАЗ» сейчас оспаривает в апелляции. Очередное заседание по этому делу назначено на 30 января.

Истец Геннадий Юфик известен в Краснодарском крае как человек, сколотивший приличный земельный капитал (в общей сложности ему и связанным с ним лицам и фирмам принадлежат участки площадью почти 5 млн кв метров), причем, судя по данным прессы, с помощью рейдерских захватов. По крайней мере, действия бизнес-структур Юфика очень похожи на это определение. Так, в свое время его добычей стало одно из старейших в крае винодельческих хозяйств «Мильстрим – Черноморские вина» (бывший «Мирный»), входившее в топ-10 крупнейших производителей вина в России. В сети без труда можно найти описание того, как Юфик вместе с экс-менеджером «Мильстрима» Олегом Варум, Андреем Герцевом и другими предпринимателями размывал доли работников АПФ «Мирный» до тех пор, пока не взял под контроль и завод, и принадлежащие ему земли. Пайщики «Мирного» судятся до сих пор, однако без особого успеха (по слухам, благодаря связям Юфика в судебных и исполнительных органах власти Краснодарского края).

Однако настоящее «золотое дно» Юфик и его партнеры нащупали после того, как было принято решение о создании сухогрузного района морского порта Тамань. Под государственный стратегический проект, оцениваемый в 228 млрд рублей, понадобились участки земли, в том числе и принадлежащие предпринимателю. Для краснодарского землевладельца это стечение обстоятельств оказалось удачным способом извлечь из своего положения сверхприбыли.

Проблемы с Юфиком уже испытал на себе «Росжелдор», который столкнулся с невозможностью выкупить земельные участки «в интересах Российской Федерации». Предприниматель всячески тянет с продажей собственности, срывая сроки реализации проекта (и тем самым набивая цену на свой товар). В этом контексте атаку «Объединения» на «Тольяттиазот» можно рассматривать как логическое продолжение подобной политики вымогательства и выкручивания рук ради получения максимальной цены при продаже земли.

В результате от действий одного предпринимателя страдает не только крупный бизнес (тот же «ТоАЗ»), но в первую очередь государственные интересы России. И пока один человек при попустительстве местных властей блокирует в своих корыстных интересах строительство стратегически важного объекта, российские предприятия и бюджет страны теряют деньги. А украинские, напротив, зарабатывают, подпитывая нашими деньгами как враждебный Москве и всему русскому нынешний киевский режим, так и военную операцию против жителей Донбасса.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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