В Новороссийске женщину оштрафовали на 15 тысяч за нарушение самоизоляции

В Новороссийске суд вынес решение по административному делу в отношении местной жительницы Альбины Оглы. Ее задержали в сквере имени Чайковского, где она продавала сигареты. Женщина находилась вне дома, несмотря на указ губернатора Краснодарского края, который запрещает покидать дома, кроме некоторых случаев. Аналогичные документы приняты в большинстве субъектов России из-за ситуации с коронавирусом.

В суд гражданка не явилась, и решение было вынесено в ее отсутствие. Ее признали виновной в нарушении ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Ссылаясь на указы президента России и губернатора Краснодарского края, а также на вступившие в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях, женщине назначили штраф уже по новым ставкам – 15 тысяч рублей. «Назначение такого наказания будет способствовать предупреждению совершения новых правонарушений», – сказано в постановлении судьи Октябрьского районного суда Новороссийска, опубликованном на сайте инстанции.

Напомним, ранее суд вынес аналогичное решение в отношении мужчины из Уфы, который вышел на улицу, чтобы перепарковать свою машину.

Новороссийск, Елена Сычева

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