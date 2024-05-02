Проект «Тимуровцы» Галины Головченко получил массовую поддержку

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Галина Головченко запустила новый проект «Тимуровцы», направленный на создание подростковых и студенческих отрядов для поддержки семей участников СВО.

Молодежь Петербурга и Москвы уже объединилась с инициативными намерениями. В рамках проекта им были даны все инструменты, позволяющие реализовать волонтерские амбиции, а также возможность помочь нуждающимся – семьям военнослужащих, пожилым людям, многодетным семьям. В скором времени к «Тимуровцам» подключатся остальные регионы страны.

Перед «Тимуровцами» открываются новые возможности и некоторые привилегии: помимо помощи школьники и студенты смогут путешествовать по стране, принимать участие в массовых мероприятиях и получат льготы в учебе.

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Галина Головченко, также известная по благотворительному фонду «Поколение», возродила «Тимуровцев» с целью создания патриотичного и социально ответственного общества, основанного на принципах взаимопомощи и лидерства.

Галина Головченко представила инициативу депутатам ЗСК, которые проголосовали за проект. Также он получил одобрение на федеральном уровне.

За счет проекта «Тимуровцы» Головченко со своей командой не только поспособствовали сохранению исторической памяти, но и вдохновили молодежь на новые свершения и подвиги в современном мире.

Краснодар, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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