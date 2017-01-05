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Спорт

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Публикации за 05.01.17

Россия уступила США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею
Фото: «Советский спорт»

Россия уступила США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) в серии буллитов уступили соперникам из США в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Канаде, сообщает «Р-Спорт».

Матч состоялся в Монреале и завершился со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу американской команды по буллитам. В основное время россиянам две шайбы забросил Колин Уайт (на 20-ой и 37-ой минутах встречи), еще одним голом у сборной США отметился Люк Канин, забив на 31-ой минуте. Кроме того, на 46-й минуте российский голкипер Илья Самсонов отразил буллит в исполнении Клейтона Келлера. В составе сборной России забросить шайбы в ворота американцев смогли Кирилл Капризов (на 12-ой минуте) и дважды Денис Гурьянов (на 22-ой и 47-ой минутах).

В ходе десятиминутного овертайма соперники не смогли забросить шайбы друг другу, а в серии буллитов точнее оказалась команда США. Победу американцам принес бросок Троя Терри.

Монреаль, Иван Гридин

Монреаль. Другие новости 02.01.17

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