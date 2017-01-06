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Спорт

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Публикации за 06.01.17

Сергей Устюгов побил рекорд по количеству побед на «Тур де Ски»-2017

Сергей Устюгов побил рекорд по количеству побед на «Тур де Ски»-2017

Лыжник Сергей Устюгов одержал победу в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем. Таким образом, российский спортсмен установил рекорд, выиграв пятый этап в рамках одного «Тур де Ски».

Устюгов финишировал с результатом 21 минута 47,9 секунды, передает «Р-Спорт». Второе время показал Морис Манифика (Франция), третьим пришел норвежец Симен Хегстад Крюгер. Кроме того, в гонке участвовали другие представители РФ: Александр Бессмертных занял 13-е место, Андрей Ларьков – 23-е, Ермил Вокуев – 30-е, Андрей Мельниченко- 33-е, Петр Седов пришел 41-м.

Победив в пятом подряд этапе в рамках одного «Тур де Ски», Сергей Устюгов побил рекорд Мартина Йонсруда Сундбю. Норвежцу удалось выиграть четыре этапа в гонке прошлого года. В нынешнем зачете Устюгов лидирует, опережая Сундбю на 1 минуту 34,1 секунды.

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