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Публикации за 10.01.17

ФИФА увеличит число участников чемпионата мира до 48 команд / Ради большей прибыльности турнира
Фото:СПОРТ bigmir)net

ФИФА увеличит число участников чемпионата мира до 48 команд Ради большей прибыльности турнира

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) единогласно принял решение увеличить число участников чемпионата мира с 32 команд до 48. Нововведение вступит в силу с 2026 года. Об этом сообщается на официальной странице ФИФА в Twitter. Участников турнира решено разделить на 16 групп, в каждую из которых войдут по три команды.

В связи с принятым решением увеличится и число матчей в рамках чемпионата мира (с 64 до 80), впрочем, как и продолжительность самого турнира (32 дня). По подсчетам ФИФА, нововведение поможет повысить прибыльность чемпионата, увеличив выручку от проведения каждого турнира на 20% (до 6,5 млрд долларов).

Как напоминает ВВС, о планах по расширению количества команд в чемпионате еще осенью прошлого года заявлял глава ФИФА Джанни Инфантино. «Дополнительно это никак не обременит команды. Нет минусов и для клубов, потому что на календаре это никак не отразится, зато даст большой потенциал для развития футбола, потому что еще несколько сборных будут участвовать в финальной части мирового первенства», – отмечал Инфантино.

Между тем, существует и противоположная точка зрения. Так, почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выступил категорически против нового регламента ФИФА, передает радиостанция «Говорит Москва». В частности, он назвал четыре отрицательных момента в принятом решении. По его мнению, сегодня в мире найдётся 2-3 страны, которые в состоянии организовать чемпионат мира с таким количеством участников. Кроме того, возрастают риски в связи с проведением турнира: обеспечение безопасности, логистики, удобства для болельщиков и т.п.

«Резко упадёт качество футбола. Мы видели уровень футбола на последнем чемпионате мира в Бразилии очень посредственный. Мы видели значительное количество очень посредственных команд на Чемпионате Европы во Франции, а здесь ещё почти что на треть возрастёт количество команд, которые не будут в своём составе иметь футболистов высокого международного класса», – считает Колосков.

Он добавил, что помимо всего перечисленного возрастёт и нагрузка «на выдающихся футболистов, которых в мире единицы», так как новый регламент значительно сокращает перерывы между играми в финальном турнире. «Я не вижу ни одного положительного момента», – отметил почётный президент РФС.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.01.17

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