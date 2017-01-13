Российский футболист в среднем получает миллион рублей в месяц / Питерский «Зенит» лидирует по зарплатам

Публикации за 13.01.17

Средняя зарплата игроков российской футбольной премьер-лиги составляет около миллиона рублей в месяц. Статистику привел глава РФПЛ Сергей Прядкин.

В интервью «Спорт-Экспрессу» он поддержал президента «Урала» Григория Иванова, заявившего, что многие клубы платят игрокам слишком своим. Иванов также предложил ввести потолок зарплат – в 1 млн рублей.

Наиболее высокие зарплаты в России получают футболисты «Зенита». По данным отчета УЕФА, в прошлом сезоне игроки санкт-петербургского клуба заработали 113 млн евро, заняв 17-е место среди европейских клубов.​

По словам Прядкина, в РФПЛ существует значительная разница в уровне зарплат между лидерами и остальными клубами, «но это не значит, что вторая восьмерка неконкурентоспособна». Значительная часть клубов существует исключительно за счет государственного финансирования, добавил глава РФПЛ, и при потере финансовой поддержки региональных властей могут потерять профессиональный статус. По мнению Прядкина, есть «два региона, способные привлекать серьезное небюджетное финансирование, – Татарстан и Башкортостан».

По данным УЕФА, лидером рейтинга по сумме зарплат игроков в сезоне-2015/16 стал ФК «Барселона» (340 млн евро), второе место занял мадридский «Реал» (289 млн евро), замыкает тройку «Челси» (284 млн евро). «Зенит» – не 17-м месте, а по стоимости состава – на 18-м с 175 млн евро. В этом рейтинге лидирует «Реал» (721 млн евро), затем «Манчестер Юнайтед» (613 млн евро), на третьем месте «Челси» (573 млн евро).

В общей сложности все клубы РФПЛ за сезон платят игрокам 563 млн евро. В рейтинге европейских лиг по этому показателю РФПЛ идет на шестом месте, уступая только чемпионатам Англии, Германии, Италии, Испании и Франции.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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