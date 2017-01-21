Российские легкоатлеты выйдут на старт под нейтральным флагом

Публикации за 21.01.17

Намерение некоторых российских легкоатлетов выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом является нормальным. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. Он обратил внимание, что, если спортсмен не участвует в крупнейших турнирах, он теряет квалификацию.

«Нашим спортсменам, и ведущим легкоатлетам в том числе, нужно выступать на международных соревнованиях. Если спортсмен не участвует в главных соревнованиях, он, естественно, просто теряет квалификацию, теряет рейтинг, возможность отбора на крупнейшие международные соревнования. Поэтому это нормально», – сказал Жуков, слова которого цитирует РБК.

По мнению главы ОКР, «ненормально то, что наша Всероссийская федерация легкой атлетики до сих пор не восстановлена в правах», хотя выполнила все требования, которые были со стороны международной федерации.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, экс-депутат Государственной Думы V созыва от партии «Единая Россия» Светлана Хоркина назвала неоднозначным решение действующего чемпиона мира в беге к на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова подать заявку для участия в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. По ее словам, под белым флагом можно выступать только в экстренных ситуация, например, во время военных действий.

«Не понимаю самого понятия «нейтральный спортсмен». У нас есть страна, которая воспитала этого атлета. Не знаю, что может побудить человека стать нейтральным спортсменом. Жалко, конечно, что Всероссийская федерация легкой атлетики ничего не может сделать для Сергея, но под белым флагом выступают лишь в экстренных случаях, например, если ведутся военные действия. У нас же есть великая спортивная держава Россия. Поэтому для меня это непонятно», – заявила Хоркина.

На этой неделе Шубенков заявил, что подал заявку на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Кроме него документы в IAAF отослала чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина и еще три российских легкоатлета.

В начале декабря прошлого года президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что российские легкоатлеты получат шанс выступить на чемпионате Европы 2017 года в помещении. Ранее глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен сообщил, что российские легкоатлеты весной 2017 года смогут подать индивидуальные заявки на участие в международных соревнованиях.

В ноябре 2015 года IAAF лишила ВФЛА членства, объяснив это решение систематическим использованием допинга в российской легкой атлетике. Таким образом, все российские легкоатлеты оказались отстранены от участия в международных турнирах. В июне 2016 года IAAF оставила в силе свое решение, что означало отстранение российских спортсменов от Олимпиады.

После этого ОКР и 68 российских легкоатлетов подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), требуя признать незаконной норму IAAF, по которой от участия в Олимпиаде были отстранены все российские легкоатлеты. В конце июля CAS этот иск отклонил. В Рио-де-Жанейро сборную России по легкой атлетике представляла только живущая и тренирующаяся в США Дарья Клишина. Ее признали соответствующей критериям IAAF. В финале олимпийского турнира она показала девятый результат.

Москва, Анастасия Смирнова

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