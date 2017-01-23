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Спорт

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Публикации за 23.01.17

Российские власти обрушились с критикой на антидопинговый фильм ARD / «Пусть сначала в своей стране посмотрит на проблемы»
Фото: Beginogi.ru

Российские власти обрушились с критикой на антидопинговый фильм ARD «Пусть сначала в своей стране посмотрит на проблемы»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев раскритиковал бегуна Андрея Дмитриева, выступившего информатором в фильме немецкой телекомпании ARD о допинге в России, передает «Спорт-Экспресс».

«К сожалению, мир наполнен людьми без чести и совести. Дмитриев родился, тренировался в России, страна вкладывала в него деньги. А теперь он бросает тень на наш спорт. Я к таким людям крайне негативно отношусь. Дмитриева жизнь наказала уже. Думаю, вряд ли теперь он будет иметь отношение к российскому и мировому спорту. Мы в комитете внимательно проверим факты, изложенные российским бегуном Андреем Дмитриевым в фильме, который был показан в эфире немецкого телеканала ARD. Если опасения подтвердятся, примем меры. Мы соответствуем кодексу и требованиям WADA, игнорировать подобную информацию мы не можем... Однако, высасывание из пальца никому не интересной и бесполезной информации надоедает», – сказал он.

Напомним, вчера, 22 января, ARD показал новый фильм о допинге в российском спорте. В фильме Дмитриев, в частности, говорит, что тренер Владимир Казарин, отстраненный по подозрению в нарушении антидопинговых правил, продолжает работать. Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В роли автора фильмов выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт.

Отметим также, что вице-премьер РФ Виталия Мутко заявил что его не интересует новый фильм ARD о допинге в российском спорте. Не надо раскручивать этот фильм. Я его не видел и смотреть его не собираюсь. Видимо, государственному каналу Германии нечем заняться. Пусть Зеппельт сначала в своей стране посмотрит на проблемы допинга, зачем в другие государства лезть? У них не меньше проблем с допингом. Пусть занимается поисками допинга у себя в Германии, пусть возьмет статистику за 2016 год и посмотрит, сколько у них нарушений, сколько у нас, пусть сравнит. И тогда я буду готов с ним говорить», – заявил Мутко.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.01.17

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