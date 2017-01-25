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Спорт

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Публикации за 25.01.17

МОК отобрал «серебро» Олимпиады-2008 у прыгуньи Татьяны Лебедевой

МОК отобрал «серебро» Олимпиады-2008 у прыгуньи Татьяны Лебедевой

Российская спортсменка Татьяна Лебедева лишена двух серебряных медалей летней Олимпиады-2008, которые она завоевала в прыжках в длину и тройном прыжке. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК) после повторной проверки допинг-проб.

«Повторный анализ образцов Лебедевой, сданных в 2008 году, показал наличие запрещенного вещества «туринабол», – говорится в сообщении на МОК.

Теперь результаты Лебедевой аннулированы, а МОК обязал Олимпийский комитет России обеспечить выполнение данного решения. Спортсменка обязана сдать также медали дипломы, полученные в Пекине.

Стоит отметить, что допинг-скандал добрался до ямайских спринтеров. «Золота» Олимпиады-2008 лишен знаменитый бегун на короткие дистанции Усейн Болт. У его коллеги по эстафетной команде на дистанции 4х100 метров Несты Картера также был обнаружен допинг, в результате чего представители ямайской команды, в том числе Болт, лишены медалей.

Лозанна, Светлана Антонова

Лозанна. Другие новости 25.01.17

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