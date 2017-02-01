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Публикации за 01.02.17

МОК отобрал у российских бегуний серебро Игр в Лондоне из-за допинга
Антонина Кривошапка, фото: vpravda.ru

МОК отобрал у российских бегуний серебро Игр в Лондоне из-за допинга

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил серебряных медалей Олимпиады-2012 в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4 по 400 метров из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки. Об этом на сайте организации.

В пробе бегуньи было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

Напомним, 25 января МОК лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей, завоеванных на Олимпиаде 2008 года в Пекине. По результатам перепроверки в ее пробе также были обнаружены следы анаболитического стероида туринабола.

Отметим, что после перепроверки МОК допинг-проб с Олимпийских игр в Пекине и Лондоне российская сборная лишилась 13 медалей Игр 2008 года и 6 наград Олимпиады-2012. Всего были перепроверены 1243 пробы, 98 из них оказались положительными.

Добавим, сегодня пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщила о дисквалификации прыгуньи в длину Ольги Кучеренко серебра ЧМ-2011 на 2 года из-за допинга. Решение принято на основании документов, полученных из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), признавшей спортсменку нарушителем антидопинговых правил. Отсчет дисквалификации прыгуньи начинается с 17 декабря 2016 года.

ВФЛА также отмечает, что аннулированию подлежат все результаты спортсменки, начиная с 28 августа 2011 года – даты отбора положительной пробы в рамках чемпионата мира по легкой атлетике в Тэгу (Южная Корея). На ЧМ-2011 Кучеренко завоевала серебро и теперь лишится этой награды.

Москва, Светлана Петрова

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