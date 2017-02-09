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Спорт

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Публикации за 09.02.17

Франция извинилась за «допинговые» заявления лучшего биатлониста мира

Франция извинилась за «допинговые» заявления лучшего биатлониста мира

Федерация биатлона Франции попросила прощения за агрессивные комментарии лучшего спортсмена мира в этой дисциплине Мартена Фуркада в адрес представителя российской сборной Александра Логинова по поводу его допингового прошлого. Об этом сообщил сегодня президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

«Президент Федерации биатлона Франции подошел здесь ко мне и извинился за Мартена Фуркада. Сказал, что с ним проведена разъяснительная работа и такое больше не повторится», – сказал Кравцов, передает «Советский спорт».

Издание напоминает, что СБР 31 января поздравил с 25-летием Александра Логинова. В поздравлении были перечислены его достижения: четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель первенства Европы, абсолютный чемпион Европы среди юниоров (Банско-2013), трехкратный чемпион Европы (2017), бронзовый призер Кубка мира в сезоне-2012/2013 в гонке преследования (Хольменколлен), победитель в эстафете (Сочи).

Фуркад-младший прокомментировал эту запись следующим образом: «А еще он был дисквалифицирован на два года за ЭПО. Не забудьте об одном из его главных достижений».

Эта запись Фуркада вызвала недовольную реакцию подписчиков аккаунта, и через несколько часов французский биатлонист удалил свой комментарий.

Стоит отметить, что сегодня в австрийском Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону. Логинов включен в состав российской национальной команды.

Париж, Анастасия Смирнова

Париж. Другие новости 09.02.17

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