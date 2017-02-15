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Спорт

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Публикации за 15.02.17

Подкрепление из Австралии: чемпион по велогонкам Шейн Перкинс будет выступать за Россию (ФОТО)

Подкрепление из Австралии: чемпион по велогонкам Шейн Перкинс будет выступать за Россию (ФОТО)

В российскую сборную по велоспорту пришло подкрепление: за Россию решил выступать двукратный чемпион мира по велогонкам и бронзовый призер Олимпийских игр австралиец Шейн Перкинс. Об этом сам спортсмен написал в своем Facebook.

«Федерация велосипедного спорта России дала мне возможность исполнить мою мечту – выступить на Олимпиаде-2020 в Токио – написал велогонщик. – Это многое для меня значит, потому что мой отец (Дэррил Перкинс) выступал на Олимпийских играх 1964 года в Токио». По словам спортсмена, его главная цель – пройти отбор на участие в Олимпийских играх в Токио. Ранее он не попал в основной состав сборной Австралии на прошедших играх в Рио-де-Жанейро и находился в резерве. Перкинс собирается получить российский паспорт, но не будет отказываться от австралийского гражданства.

Информацию о переходе австралийца в российскую сборную подтвердил генсек Федерации велоспорта России Юрий Кучерявый.

Австралиец дважды завоевывал звание чемпиона мира по велотрековым гонкам. В 2011 году он стал первым в кейрине, а в 2012 году – в командном спринте. В 2010 и в 2006 годах Перкинс занимал призовые места мировых чемпионатов. На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году Перкинс стал бронзовым призером в спринте.

Москва, Светлана Петрова

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