Евгений Плющенко окончательно ушел из большого спорта / Сказались травмы позвоночника

Публикации за 31.03.17

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко объявил о завершении спортивной карьеры. «Я закончил карьеру в спорте», – сказал Плющенко в интервью «Матч ТВ». По его словам, решение было принято еще в прошлом году, но рассказал об этом он только сейчас.

«Год назад, когда мне прооперировали шейный отдел. Подумал, что уже достаточно. Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться – мне так кажется. Есть какой-то предел. У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде – сложно. Я уже наелся. Раньше я рвался на лед, хотел доказать, что в мужском фигурном катании можно кататься долго. Что все не так, как раньше: 20-21 год – и ушли кататься в шоу. А можно кататься и в 30-32. Вижу, что сегодня на чемпионате мира катаются ребята моего возраста. Какую-то лепту я внес в фигурное катание, поменял стереотипы и очень горжусь этим», – объяснил свое решение спортсмен.

Евгений Плющенко добился больших успехов в спортивной карьере. На Олимпиаде 2006 года в Турине Плющенко выиграл золото в одиночном катании, а на Играх-2014 в Сочи стал победителем в командных соревнованиях. В Сочи он планировал выступить и в одиночном катании 13 февраля, но из-за травмы спины во время разминки снялся с турнира за несколько минут до старта короткой программы, напоминает «Интерфакс». В этот же день он объявил о завершении спортивной карьеры, но вскоре допустил, что сможет выступить на очередной для себя Олимпиаде.

В активе Плющенко также две серебряные медали ОИ 2002 и 2010 годов. Он является трехкратным чемпионом мира (2001, 2003, 2004 годов), семикратным чемпионом Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012 годов), а также четырехкратным победителем финалов мировой серии Гран-при (сезоны 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2004/05).

Москва, Иван Гридин

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