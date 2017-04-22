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Спорт

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Публикации за 22.04.17

Российские спортсмены стали вторыми на ЧМ по фигурному катанию

Российские спортсмены стали вторыми на ЧМ по фигурному катанию

Сборная России заняла второе место на первенстве мира по фигурному катанию. Российская фигуристка Евгения Медведева побила два своих мировых рекорда и принесла команде 24 очка. Лидером чемпионата стала Япония, США заняли третью позицию.

В общей сложности по итогам выступлений одиночников и танцевальных и спортивных пар российской сборной удалось набрать 105 баллов. Первое место у сборной Японии с результатом 109, бронза у команды США – 97, сообщает Р-Спорт.

Соревнование завершилось выступлением спортсменок в произвольной программе. Евгения Медведева победила с мировым рекордом, получив за прокат 160,46 балла. Выступление Елены Радионовой принесло ей 137,08 балла и пятое место, тогда как в короткой программе она завоевала серебряную медаль чемпионата.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев взяли бронзу в коротком и произвольном танцах, Евгения Тарасова и Владимир Морозов оказались на втором месте.

По возращении на родину российские спортсмены уже готовы приступить к постановкам новых программ. По словам Владимира Морозова, они будут работать с хореографом Петром Чернышевым. «Он делал нам короткую программу в этом сезоне. Получилось хорошо, вкусно. Направление мы выбрали. Не будем сейчас об этом подробно говорить, но стиль будет интересный», – приводит слова спортсмена портал Федерации фигурного катания России.

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