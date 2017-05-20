ЧМ по хоккею: Россия опять без «золота» – проиграли Канаде

Публикации за 20.05.17

Сегодня национальная сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею с шайбой, и теперь сможет побороться только за бронзовые медали первенства. После второго периода российская команда вела в счете 2:0, однако затем последовал провал в третьем периоде.

Казалось, сборная России при внимательной и дисциплинированной игре обеспечила себе результат во втором периоде, когда Евгений Кузнецов и Никита Гусев забросили в ворота противников две безответные шайбы. Однако в третьем периоде в ворота Андрея Василевского канадцы провели четыре безответных шайбы. Итоговый результат – 4:2 в пользу «кленовых листьев».

Теперь в воскресенье, 21 мая, российской команде матч за третье место с победителем второго полуфинального матча Швеция – Финляндия.

Кёльн, Служба информации РИА «Новый День»

Кёльн. Другие новости 19.05.17

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