Воскресенье, 18 июня 2017, 20:35 мск

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Спорт

Кубок Конфедераций: Португалия и Мексика подарили лидерство сборной России

Кубок Конфедераций: Португалия и Мексика подарили лидерство сборной России
Фото ru.fifa.com

Футболисты сборной России сохранили первую строчку в подгруппе «А» в розыгрыше Кубка Конфедераций-2017. Команды Португалии и Мексики сыграли вничью 2:2 в упорном поединке. Португальцы дважды выходили вперед, однако мексиканцы сумели отыграться на последних минутах матча.

В первом тайме после передачи Криштиану Рональду счет во встрече открыл Рикарду Куарежма, однако до завершения первой 45-минутки Мексика отыгралась благодаря Хавьеру Эрнендусу, известному по прозвищу «Чичарито». Во втором тайме португальцев вновь вывел вперед Седрик Соареш, но на последних минутах ответный год забил мексиканец Эктор Морено.

В итоге матч завершился ничейный результатом, что позволило сборной России остаться на первой строчке в турнирной таблице в подгруппе «А» с тремя очками. По одному баллу у Португалии и Мексики, ноль – у Новой Зеландии.

Следующий матч может стать решающим для сборной России, которая проведет встречу 21 июня с командой Португалии.

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

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