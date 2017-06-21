Три российских бегуна дисквалифицированы за допинг на четыре года

Три российских легкоатлета признаны нарушившими антидопинговые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Инга Абитова, Анастасия Капачинская и Денис Алексеев дисквалифицированы на четыре года.

По данным Всероссийской федерации легкой атлетики, в пробах бегуньи на длинные дистанции Абитовой, отобранных на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, обнаружена запрещенная субстанция. Повторная проверка выявила наличие дегидрохлорметилтестостерона, передает «Р-Спорт».

Капачинская, выступавшая в беге на 400 метров, также была признана нарушившей следующие пункты антидопинговых правил: «наличие в пробе запрещенной субстанции» и «попытка применения запрещенной субстанции».

Обвинения в отношении бегуна на дистанции в 400 метров Алексеева аналогичны.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.06.17

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