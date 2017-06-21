Среда, 21 июня 2017, 15:42 мск

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Спорт

Три российских бегуна дисквалифицированы за допинг на четыре года

Три российских бегуна дисквалифицированы за допинг на четыре года

Три российских легкоатлета признаны нарушившими антидопинговые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Инга Абитова, Анастасия Капачинская и Денис Алексеев дисквалифицированы на четыре года.

По данным Всероссийской федерации легкой атлетики, в пробах бегуньи на длинные дистанции Абитовой, отобранных на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, обнаружена запрещенная субстанция. Повторная проверка выявила наличие дегидрохлорметилтестостерона, передает «Р-Спорт».

Капачинская, выступавшая в беге на 400 метров, также была признана нарушившей следующие пункты антидопинговых правил: «наличие в пробе запрещенной субстанции» и «попытка применения запрещенной субстанции».

Обвинения в отношении бегуна на дистанции в 400 метров Алексеева аналогичны.

Москва, Зоя Осколкова

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