Понедельник, 3 июля 2017, 14:34 мск

российское информационное агентство 18+

Спорт

Диего Марадона хочет стать гражданином России

Диего Марадона хочет стать гражданином России
Фото: официальная страница Диего Марадоны в Facebook

Лучший футболист XX века по версии ФИФА Диего Марадона задумался о получении российского гражданства. Об этом сообщили журналисты «Советского спорта», которые сопровождали аргентинца на Кубке конфедераций.

Диего Марадона посетил РФ в рамках движения «Россия любит футбол». Легендарный футболист также побывал на финальном матче Кубка конфедераций Германия-Чили. Во время поездки в Москву и Санкт-Петербург Марадона сообщил, что хотел бы получить гражданство РФ.

Ранее аргентинец отметил, что общался с президентом Владимиром Путины по вопросам проведения Чемпионата мира, который пройдет на территории России в 2018 году. Кроме того, Марадона пошутил, что мог бы стать тренером российской сборной по футболу.

Стоит отметить, что Марадона неоднократно был признан одним из лучших игроков в истории футбола. В настоящее время аргентинец занимается тренерской деятельностью, в частности, он возглавляет арабский клуб «Аль-Фуджайра».

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

Буэнос-Айрес. Другие новости 03.07.17

«Автомобилист» выходит на предсезонку: кому «баллоны» нипочем после каникул? (ФОТО). / Правительство Свердловской области выделяет 26 миллионов на ледовую арену по «путинскому» гранту. / В Чили врачи во время операции попались за просмотром футбола.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , ,

Новости партнеров

Спорт, все новости

Екатеринбург /

«Автомобилист» выходит на предсезонку: кому «баллоны» нипочем после каникул? (ФОТО)

Екатеринбург /

Правительство Свердловской области выделяет 26 миллионов на ледовую арену по «путинскому» гранту

В мире /

В Чили врачи во время операции попались за просмотром футбола

В мире /

Полиция: теннисистка Винус Уильямс устроила смертельное ДТП

Екатеринбург /

Джаз на природе, бруклинская дворовая вечеринка и фестиваль окрошки. 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?
Все новости