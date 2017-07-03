Диего Марадона хочет стать гражданином России

Лучший футболист XX века по версии ФИФА Диего Марадона задумался о получении российского гражданства. Об этом сообщили журналисты «Советского спорта», которые сопровождали аргентинца на Кубке конфедераций.

Диего Марадона посетил РФ в рамках движения «Россия любит футбол». Легендарный футболист также побывал на финальном матче Кубка конфедераций Германия-Чили. Во время поездки в Москву и Санкт-Петербург Марадона сообщил, что хотел бы получить гражданство РФ.

Ранее аргентинец отметил, что общался с президентом Владимиром Путины по вопросам проведения Чемпионата мира, который пройдет на территории России в 2018 году. Кроме того, Марадона пошутил, что мог бы стать тренером российской сборной по футболу.

Стоит отметить, что Марадона неоднократно был признан одним из лучших игроков в истории футбола. В настоящее время аргентинец занимается тренерской деятельностью, в частности, он возглавляет арабский клуб «Аль-Фуджайра».

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

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