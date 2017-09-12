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Спорт

Спортсмена из России дисквалифицировали за футболку с Путиным

Спортсмена из России дисквалифицировали за футболку с Путиным

Российского пауэрлифтера Владимира Балынца дисквалифицировали за то, что на церемонии награждения он был одет в футболку с изображением президента России Владимира Путина.

Футболку с Путиным пауэрлифтер показал на чемпионате Европы по классическому жиму, проходившем в августе в Финляндии, передает «Советский спорт». Балынец занял первое место, взойдя на пьедестал, спортсмен расстегнул куртку, под которой оказалась футболка с фото президента. Таким образом, он нарушил регламент Международной федерации пауэрлифтинга (IPF), запрещающий демонстрацию политических и религиозных символов.

IPF приняла решение отстранить россиянина от международных соревнований до конца 2017 года. Впрочем, по словам главы Федерации бодибилдинга и пауэрлифтинга Якутии Александра Гренадерова, дисквалификация может быть заменена предупреждением.

Владимир Балынец многократно завоевывал титул чемпиона России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, он обладает серебряной медалью, полученной на Паралимпийских играх в Лондоне в 2012 году, а также награжден бронзой турнира в Дубае в 2014 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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