Велосипедист из России проехал от Калининграда до Владивостока

Житель Калининграда Алексей Самбуров совершил велопробег длиной 18 тысяч километров. Он проехал через всю Россию, потерял 15 килограммов веса и увидел семь стран.

Путешествие россиянина началось 1 апреля 2017 года. Его маршрут пролегал через Литву, Латвию, Белоруссию, Россию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Таджикистан. На преодоление всего пути у Самбурова ушло 169 дней.

Велосипедист привез из Калининграда во Владивосток вымпел велопробега «КГТУ-Планета-Спорт» и вручил его вузу-побратиму во Владивостоке.

«Миссия выполнена!!! Надеюсь этот велопробег еще больше побратит наши ВУЗы, ведь от Калининграда до Владивостока не так далеко как кажется, можно и на велосипеде доехать! Ждем ответного визита велосипедистов из Владивостока к нам в янтарный край», – написал Самбуров на своей странице в Facebook. Он отметил, что за время велопробега похудел на 15 килограммов.

Возвращаться в родной Калининград мужчина будет на самолете, долетит до Москвы, а оттуда доберется домой на поезде.

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

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