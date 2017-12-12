«Промах года»: Кокорин не забил в метре от пустых ворот

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин не смог реализовать момент и забить в пустующие ворота. При этом футболист находился в метре от цели.

Провал Кокорина случился во время 20-го тура российской премьер-лиги (РФПЛ). Санкт-петербургский «Зенит» играл с грозненским «Ахматом». На 59 минуте мяч попал к Кокорину после отскока от перекладины, до линии ворот было около метра. Однако 26-летний футболист промазал, пустив мяч выше ворот.

Испанский спортивный интернет-портал Marca назвал этот удар «промахом года». Журналист издания не нашел причин такой неудачи и предположил, что у Кокорина случилось «короткое замыкание».

Видео неудачного момента опубликовано на странице сине-бело-голубых в Twitter. В комментариях под постом пользователи критиковали игру Кокорина. «Это не шампусик пить!», – отметил один из комментаторов, по-видимому, намекая на скандальную вечеринку футболиста в Монте-Карло. «Тут видно, что допинг был принят в запредельной дозе, ФИФЕ даже расследовать не надо», – пишет другой пользователь.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал нападающего сине-бело-голубых: «Понять можно, и трудный момент был, кто в футбол играет – поймет».

Встреча «Зенита» с «Ахматом» завершилась со счетом 0:0. В результате у подопечных Роберто Манчини 37 очков и второе место. Лидер – «Локомотив», у него 45 очков. «Ахмат», имеющий в активе 26 очков, находится на седьмом месте.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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